Игорь Руденя передал новые машины скорой помощи учреждениям здравоохранения региона и аварийно-спасательную технику для МЧС 30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской обла

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Игорь Руденя передал новые машины скорой помощи учреждениям здравоохранения региона и аварийно-спасательную технику для МЧС
30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской области, а также техники для подразделений регионального Управления МЧС. Ключи от автомобилей представителям учреждений здравоохранения и спасателям вручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В рамках мероприятия состоялось награждение медиков, строителей, волонтеров, которые внесли значимый вклад в борьбу с пандемией.
Игорь Руденя поблагодарил врачей и сотрудников скорой помощи за работу по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Медики и сегодня продолжают трудиться в режиме повышенной готовности.
«Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи – это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы. Успехов вам и вашим коллегам, здоровья и благополучия», – обратился к медикам Игорь Руденя.
На торжественную церемонию были приглашены работники учреждений здравоохранения региона, сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, в числе почетных гостей также был директор Центра стратегического инновационного развития высшей школы ТвГУ Андрей Белоцерковский, который отметил значимость условий для качественного образования специалистов всех уровней, работающих в социальной сфере региона.
Всего в муниципалитеты передан 21 новый автомобиль, из них 18 – реанимобили высокого класса «С». Они были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций Скорой медицинской помощи, в ДОКБ и ОКБ, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ.
Все реанимобили оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
«От лица всего медицинского сообщества хочу выразить благодарность за регулярное обновление автопарка. Сегодня скорая помощь – это новые реанимобили, высокие технологии в диспетчеризации, это растущая команда профессионалов – опытных врачей и активной молодежи», – отметил главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Кроме того, Игорь Руденя передал оперативно-служебный транспорт и
аварийно-спасательную технику региональному Управлению МЧС России.
Новая техника позволит повысить эффективность пожарной охраны и проведения спасательных работ. Четыре автомобиля предназначены для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны.
Также спасательная служба получила два пожарно-спасательных мотоцикла, которые помогут доставлять специализированные средства и оборудование для проведения работ в условиях высокой плотности транспортного потока на дорогах общего пользования.
Игорь Руденя вручил награды специалистам Верхневолжья, внесшим вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции.
«Это награды тем людям, которые одними и первых столкнулись с эпидемией коронавируса. Все жители Тверской области знают, насколько профессионально вы подошли к своей работе и как бережно относитесь к пациентам, которым требуется ваша помощь», – отметил глава региона.
Почетные звания, грамоты и благодарности вручены 14 жителей Верхневолжья: медикам, волонтерам, специалистам МЧС и строителям, участвовавшим в переоборудовании инфекционных госпиталей, из Твери, Вышнего Волочка и Бежецка.
Пресс-служба Правительства Тверской области