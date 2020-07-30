В 2020 году в Тверской области будет реализовано 266 проектов благоустройства по Программе поддержки местных инициатив

На заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, распределены субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов по Программе поддержки местных инициатив. В 2020 году на территории районов и городских округов реализуются 266 проектов. Финансовая поддержка со стороны региона составляет более 142,4 млн рублей.

Игорь Руденя отметил, что начиная со следующего года, финансирование программы может быть увеличено, при этом возрастут и требования к заявляемым проектам.

«Важно - одни программы не должны подменять другие. Сегодня мы ограничений стараемся не вводить, чтобы не останавливать процессы. Но необходимо разделить крупные, серьёзные проекты, которые должны идти по инвестиционному направлению от текущих небольших проектов, на что и было направлено создание этой программы», - подчеркнул Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

В текущем году в муниципальных и городских округах реализуется 85 проектов, в городских и сельских поселениях - 181 проект.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий городской округ, Фировский и Ржевский районы.

К примеру, основными направлениями Программы в Ржевском районе стал ремонт и модернизация трёх объектов водоснабжения, приведение в порядок уличного освещения в двух населённых пунктах, повышение пожарной безопасности, закупка спецтехники для благоустройства и уборки территорий и другие направления.

В целом с 2013 по 2019 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1300 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 700 млн рублей. Для реализации проектов привлекаются также средства местных бюджетов и внебюджетные источники.

Пресс-служба Правительства Тверской области