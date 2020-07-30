Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 июля 2020 г.

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В Тверской области провели больше 140 тысяч лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 33 новых случаев коронавирусной инфекции. 3821 заразившийся излечился от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 140124, в том числе за последние сутки их проведено 837.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4567 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 606 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 140 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1497
Кимры 547
Конаковский район 378
Ржев 264
Калининский район 253
Лихославльский район 239
Торжок 184
Вышневолоцкий городской округ 141
Максатихинский район 97
Бологовский район 84
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 63
Осташковский городской округ 59
Зубцовский район 58
Бежецкий район 53
Ржевский район 52
Торопецкий район 49
Нелидовский городской округ 37
Старицкий район 35
Селижаровский район 28
Торжокский район 27
Лесной муниципальный округ 27
Кесовогорский район 24
Спировский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 18
Оленинский муниципальный округ 12
Удомельский городской округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области