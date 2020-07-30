Игорь Руденя в прямом эфире телеканала Россия 24 сообщил о восстановлении практически всей экономики Тверской области в условиях коронавируса

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире федерального телеканала Россия 24 рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию в экономике и здравоохранении Тверской области. Комментарий глава региона дал по итогам совещания, которое 29 июля в режиме видеоконференцсвязи провел Президент России Владимир Путин, о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

«Часть наших учреждений, которые были инфекционными госпиталями, уже работает в стандартном режиме – ведется прием населения, оказание плановых медицинских услуг, проводятся операции. Восстановлена практически вся региональная экономика. Все предприятия позитивно оценили меры поддержки федерального центра и регионального Правительства. По поручению Президента Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина мы получили достаточно серьезную сумму, в том числе на поддержке компаний, не сокративших рабочие места», – сказал Игорь Руденя.

Общий объем федеральной и областной поддержки составил 7,1 млрд рублей. Эти средства направлены предприятиям, малому и среднему бизнесу. Среди направлений поддержки – предоставление льготных займов, налоговые преференции, кредиты под 2% на поддержку занятости и другие мероприятия. Действуют пакеты отраслевых мер в сельском хозяйстве, туризме, лесной отрасли.

В эфире России 24 Игорь Руденя сообщил об открытии в Тверской области с 1 августа кинотеатров, театров и крупных культурных центров при соблюдении ряда условий. Так, в кинотеатрах заполняемость зала должна составлять не более 50%. Участниками массовых мероприятий может быть не более 500 человек. Посетители учреждений должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию. Усиленные меры профилактики соблюдаются и в медицинских учреждениях – здесь на входе обязательно измеряется температура, медики и пациенты используют СИЗ.

Губернатор также обратил внимание на актуальную в период летних каникул тему – профилактику детского травматизма. На совещании под руководством Владимира Путина Игорь Руденя выступил с инициативой проведения тематической федеральной кампании с 1 августа по 1 сентября.