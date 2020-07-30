В Тверском колледже сервиса и туризма отремонтируют аудитории и обновят освещение

В Тверском колледже сервиса и туризма в рамках подготовки к новому учебному году отремонтируют аудитории, обновят освещение, проведут другие работы. Финансирование мероприятий обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 29 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

В помещениях колледжа обновят несколько аудиторий, приобретут 120 современных светодиодных светильников. Кроме того, для подготовки к сдаче ГТО закупят теннисные столы и стрелковый комплекс. На эти цели направят 500 тыс. рублей бюджетных средств.

«В развитии системы профессионального образования необходим чёткий ориентир на специальности, востребованные в экономике Тверской области. Важно обеспечить трудоустройство наших выпускников на территории региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверской колледж сервиса и туризма открыт в 1932 году, изначально это была школа торгово-кулинарного ученичества. Сейчас учреждение является подведомственным Министерству туризма региона. Подготовка кадров здесь ведется по нескольким образовательным программам: гостиничный сервис, туризм, организация обслуживания в общественном питании, товароведение и другим.

Тверской колледж сервиса и туризма – единственное средне-специальное учебное заведение Твери, в котором на 2020-2021 учебные годы предусмотрены бюджетные места по специальности «Туризм». Общее количество бюджетных мест по всем направлениям составляет 160. В 2020 году в колледже открыта новая специальность – «Реклама». На нее выделено 25 бюджетных мест. Готовить квалифицированных специалистов будут в сфере продвижения туристических услуг и гостеприимства.

Пресс-служба Правительства Тверской области