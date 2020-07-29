В 2020 году в Тверской области почти 5 тысяч почетных доноров стали получателями ежегодной денежной выплаты

В Тверской области в 2020 году 4959 человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты. Выплаты произведены на сумму порядка 73 млн рублей.

В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвует молодежь, студенты вузов и колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

Денежная выплата осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

В 2020 году размер ежегодной денежной выплаты составляет 14 570 рублей.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений - Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области