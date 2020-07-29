В 2020 году в Тверской области почти 5 тысяч почетных доноров стали получателями ежегодной денежной выплаты

posted by Максим Малахов on ср, 07/29/2020 - 19:13

 

В Тверской области в 2020 году 4959 человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты. Выплаты произведены на сумму порядка 73 млн рублей.

В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвует молодежь, студенты вузов и колледжей.

 По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

Денежная выплата осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки. 

 В 2020 году  размер ежегодной денежной  выплаты составляет 14 570 рублей.

         В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений - Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области