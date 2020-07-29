Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой проведения федеральной кампании по профилактике детского травматизма

29 июля Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой по профилактике детского травматизма на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое сегодня в режиме видеоконференцсвязи провёл Президент РФ Владимир Путин.

Игорь Руденя отметил, что текущий год внёс определённые коррективы в процесс очного обучения школьников и проведения летней оздоровительной компании. В настоящее время большое количество школьников и студентов проводят своё свободное время в сельской местности, на водных объектах, за городом, на дачах. В этот летний период возросло количество происшествий с детьми и подростками, находящимися без присмотра взрослых.

«Проводились региональные мероприятия по профилактике, но, к сожалению, число происшествий с детьми в этот летний период выросло. Как регионы, обращаемся к Вам, поручить провести в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма», - инициировал Игорь Руденя.

По словам главы региона, федеральная компания должна быть направлена на профилактические мероприятия по безопасному поведению детей и подростков на водных объектах, на предотвращение детского травматизма на дорогах и в быту.

Также сегодня, 29 июля, во время заседания Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя дал распоряжение 1 сентября во всех классах и школах региона провести уроки о безопасности на дороге и на воде, еще раз повторить правила дорожного движения.

Глава региона подчеркнул: необходимо усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению, консолидировать региональные силы в обеспечении безопасности детей.

29 июля в деревне Запрудье Калязинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм на месте погибли двое подростков, которые ехали на скутере, третий подросток, также находившийся с ними, скончался в машине скорой медицинской помощи по пути следования в лечебное учреждение. На месте работают специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудники регионального УМВД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных Министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области