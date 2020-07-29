Более 7,1 миллиарда рублей направлено на поддержку экономики Тверской области в условиях пандемии коронавируса

С мая 2020 года экономика Тверской области демонстрирует рост объемов производства. Итоги работы региональной экономики в первом полугодии 2020-го и перспективы её развития рассмотрены 29 июля на заседании Правительства области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Уже в мае текущего года обстановка начала стабилизироваться. Государством реализованы масштабные меры поддержки экономики, в Тверской области на эти цеди выделено 7 миллиардов 119 миллионов рублей», – сказал Игорь Руденя.

Свыше 5,5 млрд рублей составила федеральная поддержка, более 1,5 млрд рублей – региональные средства.

В мае 2020-го в промышленности зафиксирован рост объемов производства 1,6%, в обрабатывающих производствах – 2,6%. Позитивная тенденция продолжена в июне. Если в мае индекс промпроизводства был равен 92,5, в июне – уже 93,7.

Положительная динамика отмечена в сфере строительных работ, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Растут ввод жилья, оборот розничной торговли, перевозка грузов, восстанавливается внешнеторговый оборот, экспорт. Финансовый сектор демонстрирует рост по поступлениям доходов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В экономике Тверской области реализован целый комплекс мер государственной поддержки – федеральных и региональных. Это безвозмездная финансовая поддержка в размере МРОТ на одного сотрудника, беспроцентные займы на выплату зарплат, кредиты под 2% на поддержку занятости, льготное кредитование, продление сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы и другие меры.

Через Фонды содействия предпринимательству и развития промышленности обеспечивается реструктуризация задолженностей по договорам займа, уже заключено 70 таких соглашений с предприятиями Верхневолжья. Одобрено пять займов по программе «Оборотный капитал».

Действуют пакеты отраслевых мер. В сельском хозяйстве – по увеличению субсидирования затрат на содержание маточного поголовья, на посевы озимых. В туризме продлено субсидирование для возмещения затрат при организации турпоездок школьников по Тверской области. В лесном хозяйстве обеспечена поддержка в предоставлении посадочного материала для лесопользователей, перенесены сроки внесения арендных платежей. Преференции также предоставлены арендодателям крупных торговых центров.

В целом в марте-апреле уровень открытости экономики региона составил 75%. При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований продолжали трудиться работники предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства.

Благодаря поэтапному снижению ограничений постепенно в экономику включились магазины, музеи, кафе, торговые центры, частные медицинские организации и другие работодатели.

По оценке Минэкономразвития региона, далее прогнозируется рост индекса физического объема ВРП, индекса промышленного производства и других показателей. Главными задачами в экономике остается снижение рисков и поиск возможностей для дальнейшего развития, решение инфраструктурных вопросов, кооперация производств области. Так, в непростых условиях 39 компаний Верхневолжья перепрофилировались на выпуск востребованных средств индивидуальной защиты.

По экспертной оценке, Тверская область в целом благополучно восстанавливает процессы в экономике. Как отметил директор Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов, несмотря на непростую ситуацию у региона большие возможности по развитию внутреннего туризма, логистики, сельского хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области