Игорь Руденя поручил усилить меры профилактики детского травматизма и начать учебный год в школах с уроков безопасности

Во время заседания Правительства Тверской области 29 июля Губернатор Игорь Руденя обратился к коллегам, а также к жителям Верхневолжья в связи с трагедией, произошедшей в Калязинском районе, где в результате ДТП погибли подростки.

«Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все Министерства и ведомства должны провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе среди своих коллег. Важно не быть неравнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им правила безопасного поведения», – сказал глава региона.

Игорь Руденя дал распоряжение 1 сентября во всех классах и школах региона провести уроки о безопасности на дороге и на воде, еще раз повторить правила дорожного движения. Губернатор подчеркнул, что необходимо усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению, консолидировать региональные силы в обеспечении безопасности детей.

«Мы должны помнить – это наши дети, это наше будущее поколение, будущие папы и мамы», – акцентировал Игорь Руденя.

29 июля в деревне Запрудье Калязинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм на месте погибли двое подростков, которые ехали на скутере, третий подросток, также находившийся с ними, скончался в машине скорой медицинской помощи по пути следования в лечебное учреждение. На месте работают специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудники регионального УМВД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных Министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области