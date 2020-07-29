Губернатор Игорь Руденя поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе

29 июля в деревне Запрудье Калязинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм на месте погибли двое подростков, которые ехали на скутере, третий подросток, также находившийся с ними, скончался в машине скорой медицинской помощи по пути следования в лечебное учреждение. На месте работают специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудники регионального УМВД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных Министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области