Игорь Руденя поздравил участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Солдатова со 100-летием

29 июля Губернатор Игорь Руденя поздравил с днём рождения жителя Твери, участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Солдатова. Сегодня ему исполнилось 100 лет.

«Вы верный сын своей Родины, смелый и решительный человек, который героически сражался ради Великой Победы вместе со всей страной. Подвиг Вашего поколения – это немеркнущее патриотическое наследие России. Желаю Вам всегда сохранять молодость души, бодрость духа и оптимизм. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким», – отметил Игорь Руденя в поздравлении Владимиру Ивановичу.

Торжественная церемония поздравления участника Великой Отечественной войны начнется 29 июля в 12.00. Под окнами Владимира Ивановича выступит оркестр Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова.

Владимир Иванович Солдатов родился 29 июля 1920 года. Окончил Семипалатинское педучилище и свой трудовой путь начал как учитель начальных классов. В 1939 году Владимир Солдатов направлен в армию, в 129-й стрелковый полк (под Читой) 93-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, войсками которого с июня 1940 года командовал Иван Конев. 21 декабря 1940 года был назначен политруком 5-й роты.

С сентября 1941 года участвовал в разведывательных операциях на фронте под Москвой. Был тяжело ранен и отправлен в Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова, а затем в 408-й киевский эвакогоспиталь в город Томск. Лечился и одновременно работал в госпитале. В апреле 1942 года назначен комиссаром госпиталя. Затем Владимир Иванович готовил группы для отправки на фронт.

Владимир Иванович Солдатов награжден Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

Сегодня Владимир Иванович является членом Тверского городского совета ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области