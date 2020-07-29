Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 июля 2020 г.

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В Тверской области от коронавирусной инфекции излечились 3810 человек
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. 3810 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 139287, в том числе за последние сутки их проведено 830.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4534 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 587 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 137 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1486
Кимры 547
Конаковский район 378
Ржев 260
Калининский район 251
Лихославльский район 239
Торжок 177
Вышневолоцкий городской округ 140
Максатихинский район 97
Бологовский район 83
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 63
Осташковский городской округ 59
Зубцовский район 57
Бежецкий район 52
Ржевский район 51
Торопецкий район 47
Нелидовский городской округ 37
Старицкий район 34
Селижаровский район 28
Торжокский район 27
Лесной муниципальный округ 26
Кесовогорский район 24
Спировский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 18
Оленинский муниципальный округ 12
Удомельский городской округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области