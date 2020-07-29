Министр РФ Дмитрий Кобылкин отметил активную работу Тверской области по реализации национального проекта «Экология»

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил активную работу Тверской области по реализации национального проекта «Экология». 28 июля Губернатор Игорь Руденя и глава федерального ведомства посетили ряд предприятий региона, которые включены в работу в рамках нацпроекта «Экология». В Твери это «НПП Энергия» и ООО «Экомашгрупп».

«Регион участвует в двух форматах национального проекта: как территория, которая непосредственно реализует нацпроекты и как территория, которая создает архитектуру и механику процесса обращения с ТКО. Сегодня мы присутствуем на суперсовременных производствах, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Мы также вводим раздельный сбор мусора, активизируем образовательное направление», – подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя выразил уверенность, что Тверская область обладает не просто потенциалом и возможностями выйти на другой уровень производства, но и развивать экспорт технологий.

Дмитрий Кобылкин отметил, что тверской регион активно включился в реализацию федеральных проектов.

«В Тверской области в части национального проекта «Экология» все делается вовремя, и мы понимаем, что деньги, которые выделяются региону, идут в дело. Сейчас, в связи с пандемией коронавируса, синхронизируем наши целевые показатели с новым указом Президента России Владимира Путина», – сказал Дмитрий Кобылкин.

Министр особо отметил успехи предприятий Верхневолжья, которые производят качественную и востребованную во многих регионах страны продукцию. Эта техника задействована в практической реализации мероприятий реформы в сфере ТКО.

В Твери Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин посетили предприятия, выпускающие такое оборудование.

Компания «НПП Энергия» занимается проектированием и созданием оборудования для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности. Глава региона и Министр осмотрели производственные цеха, образцы продукции, выпускаемые компанией, пообщались с сотрудниками предприятия.

Еще одним объектом стала компания ООО «Экомашгрупп». Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин осмотрели цеха компании, ознакомились с работой конструкторского бюро. Предприятие было образовано в 2012 году и на сегодняшний день проектирует и производит оборудование для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов.

Компания выпускает автоматические и ручные мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы для различных материалов. В рамках импортозамещения производит элементы для всех видов оборудования, которое используется в процессе работы с ТКО: прессы, оптические и баллистические сепараторы, разрыватели пакетов, измельчители материалов. Компания имеет шесть патентов на свою продукцию.

Основными заказчиками продукции Экомашгрупп являются операторы по обращению с ТКО. За весь период работы поставлено оборудования более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 млн тонн в год. В перспективе компания планирует выход на рынки Европейского Союза в течение 2023-2027 года.

При посещении предприятия Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили варианты поддержки проектов.

Один из них – строительство в Верхневолжье современного, экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также запланировано расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области