Игорь Руденя поздравил с 97-летием Спартака Андреевича Сычёва – участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Тверской области

28 июля 97 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области, председателю Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычёву. С днем рождения Спартака Андреевича поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы один из тех героев, которые символизируют стойкость и мужество поколения победителей в борьбе за свободу нашего Отечества. Был рад видеть Вас в добром здравии на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом, и вместе с Вами отдать дань уважения бессмертному подвигу нашего народа. Желаю Вам никогда не терять присущих Вам бодрости духа, энергичного и вдохновляющего настроя», – отметил Игорь Руденя.

Свой военный путь Спартак Андреевич начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129 отд. стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Спартак Андреевич Сычёв участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Киева, Украины, Польши, во взятии Берлина и освобождении Праги.

В 2009-2010 годы активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению городу Твери Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», был членом делегации города Твери на торжественной церемонии вручения этой награды в Кремле.

30 июня Спартак Андреевич стал почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

В июле 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором отмечены ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области. Среди них – Спартак Андреевич Сычев. За активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи он и еще четверо фронтовиков Верхневолжья удостоены Орденов Почета.

Пресс-служба Правительства Тверской области