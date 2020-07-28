ФК «Волочанин» выиграл Президентский грант на реализацию футбольного проекта в Вышневолоцком городском округе

Футбольный клуб «Волочанин» при поддержке Администрации Вышневолоцкого городского округа и Комитета по физической культуре и спорта выиграл Президентский грант на право реализации проекта «Футбол – больше, чем игра». Ранее в Вышневолоцком городском округе были установлены 4 футбольных поля, 8 площадок для мини-футбола.

Развитие спорта – один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона, особенно для подрастающего поколения.

Проект «Футбол – больше, чем игра» подразумевает развитие интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из асоциальных семей, детей с ограниченными возможностями, из домов-интернатов.

ФК «Волочанин» уже разработал план мероприятий: тренеры подготовят волонтеров-тренеров, сформируют дворовые команды в различных населенных пунктах городского округа, в которые будет произведено обучение основам футбола, проведены тренировки, а затем футбольные на главном стадионе городского округа. К организации спортивных мероприятий будут привлечены ветераны футбола для проведения мастер-классов с юными футболистами.

Предполагается, что реализация проекта позволит решить несколько важных проблем, в числе которых низкий уровень занятости во внеурочное время и отсутствие интереса к занятиям физкультурой. Для детей с ограниченными возможностями будет осуществлена возможность дополнительного физического развития и социальной адаптации к окружающей среде. Проект охватит 54% детей городского округа.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – свыше 4 тысяч человек. Функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов.

Развитие профессионального спорта – важное для региона направление. 16 июня 2020 года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Созданный по инициативе Губернатора Игоря Рудени, тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

Полностью сформирован тренерский штаб. Главному тренеру будет помогать Александр Аверьянов, тренером вратарей стал Максим Фролкин, тренером по физической подготовке – Илья Герд. На должность тренера-аналитика приглашен Антон Михашенок.

ФК «Тверь» планирует выступать в группе «Запад» ПФЛ, где ранее играла «Волга». По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области принято в декабре 2019 года. Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым. В апреле 2020 года в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области