Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили участие Тверской области в национальном проекте «Экология»

В Тверской области в рамках национального проекта «Экология» ведется рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде в Калининском районе, городах Кимры, Нелидово. Реализацию этого и других направлений обсудили 28 июля Губернатор Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече в областном Правительстве в рамках рабочей поездки главы ведомства в тверской регион.

«Мы активно участвуем в федеральных проектах национального проекта «Экология», в том числе «Чистая страна». В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок. Благодарны, что Федерация выделяет средства на эти цели. Надеемся, в ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень. Кроме того, наши предприятия задействованы в федеральной работе и осуществляют поставку оборудования для сортировки и утилизации мусора в другие регионы», – сказал Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2030 года. Необходимо синхронизировать наши программы, связанные с участием в национальном проекте «Экология». Готовы оказать региону поддержку и содействие», – отметил Дмитрий Кобылкин.

Реализация национального проекта «Экология» позволит создать в Тверской области современную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций.

Экотехнопарк, который планируется создать в Калининском районе, предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

В целом к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

Благодаря рекультивации свалок будет улучшено качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области. Работы предусмотрены на объектах в Кимрах, Нелидово, 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью.

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин с вертолета осмотрели рекультивируемые свалки в Кимрах и под Тверью. До этого Министр ознакомился с презентацией о работе Тверской области по рекультивации свалок. Также Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин в Кимрах посетили предприятие «Геосвип», входящее в государственный холдинг «Росгеология».

Верхневолжье участвует в федеральных проектах «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Цель федерального проекта «Чистая страна» – ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» – увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и обработку.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» направлен на улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод и ликвидации объектов накопительного вреда. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» позволит улучшить экологию рек и озер Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области