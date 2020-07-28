Губернатор Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили Тверской вагонзавод

28 июля Губернатор Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили одно из ведущих предприятий машиностроения Верхневолжья - Тверской вагоностроительный завод.

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин ознакомились с работой рамно-кузовного и вагоносборочного цехов, где, в том числе, собираются электропоезда «Иволга».

Сегодня Тверской вагоностроительный завод, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», является одним из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области.

Предприятие специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.

В Тверской области идет работа по созданию кластера машиностроения, который объединит Тверской вагоностроительный завод, восстанавливаемый Торжокский вагоностроительный завод и новый промышленный технопарк «КСК».

В Верхневолжье транспортное машиностроение – основа всего машиностроительного комплекса. Всего на территории тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения.

28 июля в Тверской области с рабочей поездкой находится Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Глава ведомства вместе с Губернатором Игорем Руденей посетил предприятие «Геосвип» в городе Кимры.

В Твери состоится рабочая встреча Игоря Рудени и Дмитрия Кобылкина, в рамках которой стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией в Верхневолжье федеральных проектов «Чистая страна», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Реализация этого национального проекта позволит создать в регионе современную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включающую экотехнопарк.

Также в столице Верхневолжья запланировано посещение предприятий «НПП Энергия» и «Экомашгрупп».

Пресс-служба Правительства Тверской области