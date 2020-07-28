Провести лабораторное обследование работников на COVID-19, приобрести средства защиты и дезинфекции можно будет за счет средств ФСС

Ежегодно Фонд социального страхования позволяет работодателям направить до 20% от суммы страховых взносов на травматизм, начисленных за предшествующий год, на меры по сокращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (приобретение СИЗ, аптечек, тахографов, проведение СОУТ, медосмотров и др.), а также 10% на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Организации с численностью до 100 человек могут направить на финансирование предупредительных мер страховые взносы не за один год, а за три предшествующих года, если этой возможностью они не пользовались ранее.

С 4 августа 2020 года будет расширен перечень мер в 2020 году , расходы на приобретение которых работодатели смогут возместить, обратившись в Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ:

средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также лицевые щитки, бахилы, противочумные костюмы первого типа и одноразовые халаты;

оборудования и устройства для комплексной обработки транспортных средств, упаковок, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

дезинфицирующие кожные антисептики и дозаторы для них;

термометры и устройства для бесконтактного контроля температуры работников;

лабораторное обследование работников на COVID-19.

Срок обращения в ФСС за возмещением расходов на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний – до 1 октября 2020 года.

Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального отделения Фонда социального страхования РФ - r69.fss.ru(раздел «Информация для страхователей» - «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» - «Финансирование предупредительных мер»)

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Фонда социального страхования РФ