Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой создания в Тверской области кластера по производству техники для геологоразведки

28 июля Губернатор Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, посетили предприятие «Геосвип» в городе Кимры.

Компания, входящая в государственный холдинг «Росгеология», выпускает вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности, которые успешно работают в различных геолого-климатических и поверхностных условиях как в России, так и за рубежом.

На совещании, прошедшем на базе предприятия, обсуждался комплекс мер по снижению импортозависимости в отечественной полевой сейсморазведке, перспективы создания партнёрства отечественных компаний по созданию российского сейсморазведочного комплекса, а также возможные механизмы господдержки этих инициатив со стороны Правительства Тверской области и федерального центра.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения предприятия заказами, налаживания новых кооперационных связей, возрождения Савеловского станкостроительного завода, который являлся одним из поставщиков «Геосвип».

«Мы как регион заинтересованы, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учётом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьёзные проекты. Сегодня это направление поддерживается Президентом страны, федеральным Правительством, мы тоже готовы со своей стороны активно участвовать. Мы готовы создать кластер по данному направлению», - сказал Игорь Руденя.

«Тверская область уникальная. Здесь большое количество леса, промышленности. Для нас очень важно, чтобы будущее тверского региона было «зелёным», надёжным. Регион очень активно работает по национальному проекту «Экология». Уверен, что с таким активным Губернатором мы все планы реализуем», - отметил Дмитрий Кобылкин.

В настоящее время компанией «Геосвип» произведено около 250 единиц виброисточников, разработано шесть различных модификаций.

Сейчас специалисты компании изготавливают опытный образец сейсмического вибратора с цифровым управлением. Кроме того, идёт разработка виброисточника на универсальном шасси с возможностью смены колес на гусеничные блоки в полевых условиях для повышения проходимости.

Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой проведения первичных испытаний новой техники и оборудования на территории Тверской области, обладающей обширными природно-климатическими условиями, включая торфяники.

Пресс-служба Правительства Тверской области