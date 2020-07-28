В 2020 году в Тверской области в два раза больше выпускников, сдавших ЕГЭ на 200 баллов

В Верхневолжье завершился основной период сдачи единого госэкзамена. Подведены итоги по семи предметам: русскому языку, математике, литературе, географии, информатике и ИКТ, а также по истории и физике. По результатам этих экзаменов 89 участников ЕГЭ из разных муниципалитетов Тверской области сдали экзамен на 100 баллов.

В сравнении с 2019 годом в регионе значительно выросло количество одиннадцатиклассников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Кроме того, по итогам семи экзаменов шесть выпускников сдали экзамен на 200 баллов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Это школьники из Твери (выпускники МБОУ СШ №45 и МОУ «Тверская гимназия №8») и четверо из Весьегонского района, Ржева, Торжка и Кимр. Все выпускники набрали 100 баллов по русскому языку и еще по одному профильному предмету (информатика, история, литература). Пять участников ЕГЭ – это медалисты, подтвердившие свою отличную учёбу высокими результатами.

Очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля. Для его проведения были предприняты серьезные меры безопасности.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость мер профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний. Это строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участникам ЕГЭ выдаются защитные маски, перчатками, антисептики, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Кроме того, проводится дезинфекция помещений.

Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа. Очный этап сдачи единого госэкзамена стартовал 3 июля. Общее количество участников ЕГЭ в регионе составило более 5700 человек, число пунктов сдачи– 60.

В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история. Один выпускник Верхневолжья сдавал ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области также организована сдача ЕГЭ для 25 человек из других регионов страны, которые находились в Верхневолжье в период ограничительных мер. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья – всего это 66, сдающих госэкзамен.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Пресс-служба Правительства Тверской области