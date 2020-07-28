На заседании регионального Правительства рассмотрят итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020 года

Итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020-го и перспективы её развития рассмотрят на заседании регионального Правительства 29 июля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В связи с эпидемиологической ситуацией на уровне государства и области обеспечена масштабная поддержка. Объем господдержки региональной экономики составил около 6 млрд рублей.

«Благодаря принятым мерам в Тверской области в непростой эпидситуации была сохранена работа предприятий, на которых трудоустроено более 90% занятых в экономике жителей региона. Наша задача – чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Правительство региона в ежедневном режиме ведет мониторинг экономического сектора, в первую очередь – системообразующих предприятий.

Поэтапно снимаются ограничения. С 15 июля разрешена работа частных медицинских организаций, проведение выставочных и культурных мероприятий на открытом воздухе, спортивных соревнований и матчей с численностью участников и зрителей до 500 человек. Кроме того, возобновлена работа аттракционов на открытом воздухе, а также проведение поисковых работ. Возобновлена работа магазинов и торговых центров.

Принято решение о возможности открытия театров и кинотеатров с 1 августа, но с соблюдениями санитарно-эпидемиологических требований – обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и наполняемость залов не более 50%.

В повестку заседания Правительства Тверской области также вошли вопросы социальной поддержки семей с детьми, многодетных родителей, ремонта дорог и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области