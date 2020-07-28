В Тверской области почти 7000 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей

В Тверской области 6 967 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала 2020 года выплаты произведены на общую сумму 493,3 млн рублей. Общий объем финансирования по данному направлению на текущий год составляет 880, 2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 728,3 млн рублей.

Выплата предусмотрена многодетным семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной финансовой поддержки в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2020 году составляет 11 399 рублей, в прошлом году сумма ежемесячной выплаты была равна 10 710 рублям.

Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства. Родители Верхневолжья являются получателями как федеральных, так и региональных мер.

Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, единовременная финансовая помощь на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

Поддержка также обеспечена гражданам с детьми, оставшимся без работы. С 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет. С 1 июля действует новая региональная мера – выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области