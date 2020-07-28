Более 12100 детей из многодетных семей Тверской области получат региональную поддержку на приобретение школьной формы

В Тверской области разрабатывается порядок предоставления в 2020 году сертификатов на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей. По инициативе Губернатора Игоря Рудени многодетным родителям Верхневолжья обеспечат поддержку в приобретении школьной формы для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов включительно вне зависимости от доходов семей.

«Необходимо в короткие сроки разработать оптимальный механизм предоставления этой значимой для многодетных семей меры поддержки», – подчеркнул Игорь Руденя.

Школьную форму к 1 сентября смогут бесплатно получить родители более 12100 детей. На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей. Выпуск одежды обеспечивают тверские производители.

По сертификату можно будет получить несколько предметов: для девочек – жакет на выбор, юбку, сарафан, блузку, для мальчиков – брюки, пиджак, две сорочки, галстук и другие необходимые вещи. К каждому комплекту будет приложен значок с гербом Тверской области и поздравительная открытка от имени Губернатора с началом нового учебного года.

Игорь Руденя отметил – нужно рассмотреть возможность расширения ассортимента продукции, чтобы родителей смогли при необходимости приобрести дополнительные предметы одежды.

Выдача сертификатов многодетным семьям в 2020 году будет вестись на основании заявления в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» или МФЦ. В настоящее время разрабатываются варианты обмена сертификата на комплекты одежды, один из них – выдача формы на базе школ.

Помощь в приобретении школьной формы – одно и направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим по инициативе Губернатора Игоря Рудени введен ряд новых мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

В рамках популяризации и поощрения ответственного родительства в Тверской области учрежден почётный знак «Слава отца».

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, реализуются многие другие направления поддержки.

В Тверской области также выплачивается единовременная денежная выплата на детей от 16 до 18 лет включительно. Региональная помощь оказывается на детей, рожденных с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. Для многодетных семей размер выплаты составляет 5 тыс. рублей, для остальных – 3 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области