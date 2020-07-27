15 проектов от Тверской области прошли в четвертьфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

Подведены итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». В полуфинал от Тверской области прошли 15 проектов. «Доброволец России» – конкурс добровольческих проектов, направленных на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.

По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. В Тверской области поставлена задача увеличить долю граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, с 14% в 2019 году до 20% в 2024 году.

«Благодаря волонтерам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В полуфинале конкурса Тверскую область будут представлять Лилия Щетинина (проект «Песни Победы» в номинации «Вдохновленные искусством»), Вера Гасанова (проект «Открой панораму!» в номинации «Вокруг меня»), в номинации «Малая Родина» - Ирина Никитина с проектом «БлагоДарение» и Наталья Бирюкова с проектом «Все начинается с семьи». Проекты «Опыт и мудрость во благо людям» Ирины Цветковой и «Мир творчества!» Александра Асмолова заявлены в номинации «Молоды душой».

В номинации «Смелые сердцем» представлено сразу три тверских проекта: «Азимут на спасение» Анастасии Хамайдулы, «Спасение детей и взрослых, заблудившихся в природной среде» Татьяны Рыбаковой и «Центр мобильной безопасности» Алексея Орлова.

В номинации «Уверенные в будущем» Елена Королева представит проект «Маршруты Памяти», Лариса Макарова – «Салют Победы».

Также в полуфинал вышли Эмилия Пушкарева с проектом «Школа первой помощи для школьников» в номинации «Оберегая сердцем», Ирина Жуйкова с социальным проектом «Добро в ладошке» в номинации «Помощь детям», Виктория Михалева с проектом «Протяни руку лапе» в номинации «Помощь животным», Марина Леонович с проектом по созданию многофункционального центра для людей с ОВЗ, онкобольных и родителей с «солнечными детьми» в номинации «Рожденные помогать».

Полуфиналистов ждут онлайн-защиты, которые состоятся в рамках окружных форумов добровольцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области