Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил усилить работу по профилактике детского травматизма

В Тверской области усилят работу по профилактике детского травматизма. Вопрос вошел в повестку совещания с членами областного Правительства, которое 27 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – в период летних каникул особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности детей и подростков. Губернатор поручил курирующим заместителям Председателя Правительства Тверской области совместно с ответственными Министерствами, в том числе Минтранспорта, усилить реализацию мер по профилактике детского травматизма.

Также на совещании рассмотрены результаты единого государственного экзамена, который завершился 25 июля.

В настоящее время известны результаты по нескольким предметам – русскому языку, литературе, математике (профильный уровень), истории, физике, информатике и ИКТ, географии. По итогам сдачи этих предметов 89 человек набрали 100 баллов, 920 выпускников – от 90 до 99 баллов, 1814 ребят – от 80 до 89 баллов.

Из тех, кто набрал наивысший балл – 55 выпускников, сдавших русский язык, 16 человек –­ литературу, 8 – историю, 7 – информатику и ИКТ, 2 – физику, 1 – математику. По сравнению с 2019 годом лучшая динамика зафиксирована по русскому языку. В 2020-м 100 баллов по этому предмету набрали на 32 человека больше.

Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа. Очный этап сдачи единого госэкзамена стартовал 3 июля. Общее количество участников ЕГЭ в регионе составило более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60.

В пунктах проведения экзаменационных испытаний обеспечено строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Участникам ЕГЭ предоставлены защитные маски, перчатки, антисептики, на входе проводилась обязательная термометрия, при рассадке соблюдалась дистанция не менее 1,5 метра. Проводилась дезинфекция помещений.

В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история. Один выпускник Верхневолжья сдавал ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области также организована сдача ЕГЭ для 25 человек из других регионов страны, которые находились в Верхневолжье в период ограничительных мер. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья – всего это 66, сдающих госэкзамен.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

На совещании также были рассмотрены обращения граждан по вопросам ЖКХ, ремонта дорог, социальной поддержки, здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области