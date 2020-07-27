Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июля 2020 г.

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В Тверской области от коронавирусной инфекции излечились более 3700 человек
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 3797 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 137628, в том числе за последние сутки их проведено 245.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4478 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 132 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1475
Кимры 547
Конаковский район 377
Ржев 250
Калининский район 248
Лихославльский район 239
Торжок 165
Вышневолоцкий городской округ 139
Максатихинский район 93
Бологовский район 82
Кашинский городской округ 71
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 63
Осташковский городской округ 59
Зубцовский район 57
Бежецкий район 52
Ржевский район 50
Торопецкий район 43
Нелидовский городской округ 37
Старицкий район 34
Селижаровский район 28
Торжокский район 26
Лесной муниципальный округ 25
Кесовогорский район 24
Спировский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 18
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 15
Оленинский муниципальный округ 12
Удомельский городской округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области