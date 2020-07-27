Более 500 многодетных семей Тверской области получили льготу по транспортному налогу

В Тверской области на данный момент более 500 многодетных семей получили льготу по уплате транспортного налога. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Соответствующие изменения в статью 3 закона «О транспортном налоге в Тверской области» были внесены декабре 2019 году Законодательным Собранием Тверской области.

Документ устанавливает дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей в виде их освобождения от уплаты транспортного налога.

«В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. Новые инициативы, в первую очередь, направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности введение льготы позволило сэкономить многодетным семьям порядка 1,5 млн рублей.

Указанная налоговая льгота предоставляется одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи в отношении одного транспортного средства (по его выбору) с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Данная мера поддержки действует, начиная с уплаты транспортного налога, исчисленного за налоговый период 2019 года. ФНС рекомендует гражданам подать заявление о праве на льготу до 1 ноября 2020 года.

В Тверской области поддержке многодетных семей уделяется особое внимание. Помимо освобождения многодетных родителей от уплаты транспортного налога с 1 января 2020 года введены субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше – 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области