Тверская область стала площадкой проведения международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»

posted by Максим Малахов on вс, 07/26/2020 - 17:58

 

 

 

26 июля Тверская область стала площадкой проведения международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».  Состязания проходят на территории гольф-клуб «Завидово» в Конаковском районе.

В общей сложности в турнире принимают участие 16 команд, в каждой из которых - один профессионал и два любителя.

В программу  «Сильных фигур» входят три турнира (два по гольфу и один по шахматам), презентация керлингольфа: это вид спорта, в котором участники соревнуются на точность – на самый ближний удар к лунке, а также мастер-классы для гостей мероприятия, не играющих в гольф.

         На фестивале представлен стенд Тверской области, посвященный туристическому потенциалу Верхневолжья.   

Первый фестиваль «Сильные фигуры» состоялся в 2019 году в Москве в Московском городском гольф клубе.    

В этом году поддержка международному турниру оказана со стороны Минспорта России, Минкомсвязи России, Правительства Тверской области, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России. Генеральным партнером турнира выступило креативное агентство Take&Shot.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области