26 июля Тверская область стала площадкой проведения международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Состязания проходят на территории гольф-клуб «Завидово» в Конаковском районе.

В общей сложности в турнире принимают участие 16 команд, в каждой из которых - один профессионал и два любителя.

В программу «Сильных фигур» входят три турнира (два по гольфу и один по шахматам), презентация керлингольфа: это вид спорта, в котором участники соревнуются на точность – на самый ближний удар к лунке, а также мастер-классы для гостей мероприятия, не играющих в гольф.

На фестивале представлен стенд Тверской области, посвященный туристическому потенциалу Верхневолжья.

Первый фестиваль «Сильные фигуры» состоялся в 2019 году в Москве в Московском городском гольф клубе.

В этом году поддержка международному турниру оказана со стороны Минспорта России, Минкомсвязи России, Правительства Тверской области, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России. Генеральным партнером турнира выступило креативное агентство Take&Shot.

Пресс-служба Правительства Тверской области