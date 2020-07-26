Добровольцы Тверской области могут побороться за звание лучшего эковолонтерского отряда на всероссийском конкурсе

Добровольцев Тверской области приглашает принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд». Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года.

Губернатор Игорь Руденя считает – экологические инициативы добровольцев, молодежи Верхневолжья имеют большое значение для сохранения природных ресурсов Тверской области. Это важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

В 2020 году конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» проводится по 7 номинациям:

«Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых природных территориях: экологические акции по очистке территорий, благоустройство объектов инфраструктуры, участие в сохранении флоры и фауны, развитие экотуризма, разработка экскурсионных программ и сувенирной продукции, организация экотроп, обустройство туристических стоянок);

«Эковолонтеры – рекам и озерам» (проекты по очистке берегов водных объектов – рек и озер, восстановлению родников, сохранение водного биоразнообразия, благоустройству пляжей и мест отдыха у воды);

«Волонтеры леса» (проекты по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений, очистка лесов от мусора, профилактика возгораний, локализация пожаров, участие в тушении лесных пожаров);

«Эковолонтеры города» (проекты по организации и проведению субботников, уборка парков и скверов, озеленение дворов и улиц, благоустройство городских и поселковых территорий, проведение экологических акций по сбору батареек, пластиковых крышек, макулатуры, акции по бесплатному обмену строительными материалами и инструментами в целях снижения объема утилизируемых отходов;

«Мусору – нет!» (проекты волонтерских отрядов по очистке территорий от мусора, выявление несанкционированных свалок, успешные практики селективного сбора мусора);

«Эковзгляд» (создание интернет-ресурсов, подготовка материалов и издание газет, журналов, справочников и других электронных и печатных материалов экологической тематики, распространение в сети Интернет и СМИ материалов об экологической волонтерской деятельности, проекты по экологическому образованию и просвещению, организация и проведение выставок);

Отдельной номинацией стала «Журавль в небе». Она посвящена Году журавля, объявленному Союзом охраны птиц России в 2020 году. В номинации оцениваются добровольческие акции по благоустройству мест пребывания туристов и посетителей в границах особо охраняемых природных территорий, расположенных в ареалах обитания журавлей; добровольческие просветительские проекты, направленные на освещение вопросов охраны и изучения журавлей, в том числе мониторинг журавлей на путях миграции с привлечением общественных организаций и волонтеров, включая бердвотчинг.

Участники конкурса могут подать одну заявку в одной номинации. В Оргкомитет необходимо предоставить заявление-анкету на участие в конкурсе, портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере эковолонтерства.

Заявление-анкету можно заполнить на сайте Фонда имени В.И. Вернадского www.vernadsky.ru в разделе «Деятельность» - «Проекты Фонда» - «Конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Портфолио направляется на адрес электронной почты: ecovolonter@vernadsky.ru.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Минприроды Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.

Пресс-служба Правительства Тверской области