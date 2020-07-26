Добровольцы Тверской области могут побороться за звание лучшего эковолонтерского отряда на всероссийском конкурсе

posted by Максим Малахов on вс, 07/26/2020 - 17:38

 

 

         Добровольцев Тверской области приглашает принять участие во  всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд». Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года.

         Губернатор Игорь Руденя считает – экологические инициативы добровольцев, молодежи Верхневолжья имеют большое значение для сохранения природных ресурсов Тверской области. Это важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

         В 2020 году конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» проводится по 7 номинациям:

         «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых природных территориях: экологические акции по очистке территорий, благоустройство объектов инфраструктуры, участие в сохранении флоры и фауны, развитие экотуризма, разработка экскурсионных программ и сувенирной продукции, организация экотроп, обустройство туристических стоянок);

         «Эковолонтеры – рекам и озерам» (проекты по очистке берегов водных объектов – рек и озер, восстановлению родников, сохранение водного биоразнообразия, благоустройству пляжей и мест отдыха у воды);

         «Волонтеры леса» (проекты по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений, очистка лесов от мусора, профилактика возгораний, локализация пожаров, участие в тушении лесных пожаров);

         «Эковолонтеры города» (проекты по организации и проведению субботников, уборка парков и скверов, озеленение дворов и улиц, благоустройство городских и поселковых территорий, проведение экологических акций по сбору батареек, пластиковых крышек, макулатуры, акции по бесплатному обмену строительными материалами и инструментами в целях снижения объема утилизируемых отходов;

         «Мусору – нет!» (проекты волонтерских отрядов по очистке территорий от мусора, выявление несанкционированных свалок, успешные практики селективного сбора мусора);

         «Эковзгляд» (создание интернет-ресурсов, подготовка материалов и издание газет, журналов, справочников и других электронных и печатных материалов экологической тематики, распространение в сети Интернет и СМИ материалов об экологической волонтерской деятельности, проекты по экологическому образованию и просвещению, организация и проведение выставок);

         Отдельной номинацией стала «Журавль в небе». Она посвящена Году журавля, объявленному Союзом охраны птиц России в 2020 году. В номинации оцениваются добровольческие акции по благоустройству мест пребывания туристов и посетителей в границах особо охраняемых природных территорий, расположенных в ареалах обитания журавлей; добровольческие просветительские проекты, направленные на освещение вопросов охраны и изучения журавлей, в том числе мониторинг журавлей на путях миграции с привлечением общественных организаций и волонтеров, включая бердвотчинг.

         Участники конкурса могут подать одну заявку в одной номинации. В Оргкомитет необходимо предоставить заявление-анкету на участие в конкурсе,    портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере эковолонтерства.

         Заявление-анкету можно заполнить на сайте Фонда имени В.И. Вернадского www.vernadsky.ru в разделе «Деятельность» - «Проекты Фонда» - «Конкурс «Лучший эковолонтерский отряд».      Портфолио направляется на адрес электронной почты: ecovolonter@vernadsky.ru.

         По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Минприроды Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области