В Тверской области проведено более 137 тыс. тестирований на коронавирус

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3797 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 137383, в том числе за последние сутки их проведено 478.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4451 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 524 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 130 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1466

Кимры 546

Конаковский район 377

Калининский район 247

Лихославльский район 239

Ржев 239

Торжок 164

Вышневолоцкий городской округ 138

Максатихинский район 93

Бологовский район 81

Кашинский городской округ 71

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 63

Осташковский городской округ 58

Зубцовский район 57

Бежецкий район 52

Ржевский район 49

Торопецкий район 43

Нелидовский городской округ 37

Старицкий район 34

Селижаровский район 28

Торжокский район 26

Лесной муниципальный округ 25

Кесовогорский район 24

Спировский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 17

Кувшиновский район 15

Оленинский муниципальный округ 12

Удомельский городской округ 9

Фировский район 5

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Бельский район 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области