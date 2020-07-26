Проект Тверской области «OMA RANDA – край тверских карел» признан одним из лучших на международном конкурсе #PROбренд2020

Проект «OMA RANDA – край тверских карел» стал призером второго международного маркетингового конкурса в сфере туризма #PROбренд2020, заняв третье место в номинации «Брендинг территории». Всего на конкурс поступило 407 заявок из России, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Вьетнама.

Заявки на конкурс принимались по 12 номинациям, почти треть были поданы именно в номинации «Брендинг территории».

В Тверской области ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры.В 2017 году отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю. К этой дате был приурочен фестиваль карельской культуры «OMA RANDA», впервые прошедший в Козлово Спировского района. Фестиваль посвящен традиционным карельским ремёслам, музыке, культуре, национальной кухне.

В 2019 году Козловскому сельскому поселению Спировского района выделено 720 тыс. рублей на развитие проекта по сохранению карельской культуры и традиций.

За данный проект жителей и общественников поблагодарил Губернатор Игорь Руденя, отметив, что это хороший опыт и пример.

Трансферт предоставлен поселению за 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Награды поселение удостоено за работу по популяризации национальной карельской культуры.

Спировский район является одной из территорий Верхневолжья, где компактно проживают представители карельской народности. Ежегодного Козловский фестиваль карельской культуры «OMA RANDA» (Родной край) объединяет жителей Тверской области и других регионов России, а также Финляндии, Норвегии и Швеции.

ВКозловском поселении действует культурно-просветительский центр. В библиотеках с. Козлово, д. Еремеевка и д. Никулино созданы музеи «Карельская изба», которые знакомят посетителей с карельским бытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области