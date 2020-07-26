Игорь Руденя поздравил военных моряков и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота

26 июля отмечается День Военно-Морского Флота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с этой датой военных моряков и ветеранов.

«Более трех веков Российский флот надежно охраняет морские рубежи нашей Родины, является гордостью Отечества.. С тверской землей связаны имена выдающихся флотоводцев, прославивших Россию в морских сражениях. В героическую летопись флота вписаны имена вице-адмирала, героя Крымской войны Владимира Корнилова, героя Чесменского сражения лейтенанта Дмитрия Ильина», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор особо отметил подвиг моряков в годы Великой Отечественной войны, которые насмерть стояли на защите берегов Родины, громили врага на Севере и Балтике, на Черном и Азовском морях, на Дальнем Востоке, сыграли важную роль в достижении общей Победы.

Уроженцы тверской земли, адмиралы Владимир Масорин и Владимир Королев, также возглавляли Военно-Морской флот Российской Федерации.

В 2018 году в состав Черноморского флота был принят малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», названный в честь города в Тверской области.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 – шестой по счёту корабль модернизированной серии «Буян-М».

Корабли проекта 21631 имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Назначение этих кораблей – охрана и защита экономической зоны государства. Они способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По традиции судам присваиваются имена старинных российских городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области