Мастера из районов Тверской области представляют свои работы на выставке « Тверские резчики»

В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открылась областная выставка резьбы и росписи по дереву «Тверские резчики».

На выставке демонстрируются произведения современных мастеров резьбы и росписи по дереву из Твери, Бельского, Лихославльского, Калининского районов, Удомельского городского округа.

В этом году выставка посвящена Александру Сергеевичу Щеглову - талантливому резчику и мастеру народных промыслов. Александр Щеглов воспитал не одно поколение мастеров, которым передал свои секреты.

Выставка открыта до 29 августа 2020 года по адресу г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16.

Пресс-служба Правительства Тверской области