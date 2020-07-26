Мастера из районов Тверской области представляют свои работы на выставке « Тверские резчики»

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В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открылась областная выставка резьбы и росписи по дереву «Тверские резчики».
На выставке демонстрируются произведения современных мастеров резьбы и росписи по дереву из Твери, Бельского, Лихославльского, Калининского районов, Удомельского городского округа.
В этом году выставка посвящена Александру Сергеевичу Щеглову - талантливому резчику и мастеру народных промыслов. Александр Щеглов воспитал не одно поколение мастеров, которым передал свои секреты.
Выставка открыта до 29 августа 2020 года по адресу г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 16.
Пресс-служба Правительства Тверской области