Тверская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

Тверская область вошла в число 37 победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Тверской регион получили грантовую поддержку в размере 6,8 млн рублей.

В 2020 году конкурс проводился в обновленном формате – участники проходили очный этап защиты проектов, а одним из важнейших критериев оценки стал показатель реализации регионами положений «Стандарта поддержки добровольчества».

«Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Заявка от Тверской области состояла из двух блоков. Первый - «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства)», куда вошла практика «Первый региональный ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив».

Второй блок - «Поддержка региональных социальных проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства)». В рамках этого направления поддержаны проект «Медиапризыв. Стань медиаволонтером!» Тверского государственного технического университета, программа по развитию корпоративного добровольчества «Лидеры изменений» от фонда городского развития «Фонд Твери», а также региональная программа лидеров волонтерского актива Тверской области «Созвездие», которую реализует Тверская региональная общественная организация развития гражданского общества «Активный гражданин».

Пресс-служба Правительства Тверской области