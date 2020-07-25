В Тверской области от коронавируса излечились 3797 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 3797 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 136923, в том числе за последние сутки их проведено 771.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4423 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 498 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 128 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1461
Кимры 546
Конаковский район 377
Калининский район 247
Лихославльский район 239
Ржев 235
Торжок 160
Вышневолоцкий городской округ 136
Максатихинский район 92
Бологовский район 80
Кашинский городской округ 70
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Рамешковский район 63
Осташковский городской округ 57
Зубцовский район 56
Бежецкий район 50
Ржевский район 49
Торопецкий район 43
Нелидовский городской округ 37
Старицкий район 34
Селижаровский район 28
Торжокский район 26
Лесной муниципальный округ 25
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Спировский район 23
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 18
Западнодвинский муниципальный округ 17
Кувшиновский район 14
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниципальный округ 9
Фировский район 5
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
Бельский район 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области