В Тверской области от коронавируса излечились 3797 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 3797 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 136923, в том числе за последние сутки их проведено 771.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4423 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 498 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 128 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1461

Кимры 546

Конаковский район 377

Калининский район 247

Лихославльский район 239

Ржев 235

Торжок 160

Вышневолоцкий городской округ 136

Максатихинский район 92

Бологовский район 80

Кашинский городской округ 70

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 63

Осташковский городской округ 57

Зубцовский район 56

Бежецкий район 50

Ржевский район 49

Торопецкий район 43

Нелидовский городской округ 37

Старицкий район 34

Селижаровский район 28

Торжокский район 26

Лесной муниципальный округ 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Спировский район 23

Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 17

Кувшиновский район 14

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 9

Фировский район 5

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

Бельский район 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области