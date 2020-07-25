В Тверской области прошёл семинар по развитию территорий и созданию комфортной городской среды

В Завидово Конаковского района прошёл семинар «Комфортная среда. Вызовы и перспективы», организованный Центром развития экономики малых городов. Участие в мероприятии приняли главы муниципалитетов Тверской области, сотрудников городских и районных администраций, архитекторы.

В рамках семинара обсуждались вопросы, связанные с использованием возможностей институтов развития для привлечения дополнительного финансирования на благоустройство городов Верхневолжья, формированием заявок для участия в различных проектах.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Семинар состоял из нескольких блоков: прошли выступления спикеров, дискуссия по теме «Комфортная среда как драйвер развития экономики города», онлайн-сессия «Цели и задачи реализации проектов по созданию комфортной городской среды» и воркшоп «Развитие городских территорий».

Центр развития экономики малых городов был создан в 2019 году при содействии Правительства Тверской области. Центр оказывает муниципальным образованиям региона помощь в подготовки заявок для участия в федеральных конкурсах грантов, разработке проектов благоустройства.

Так, команда Центра разработала проекты благоустройства территорий для участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Это проект по благоустройству городского сада в Бежецке, набережной и спуска к Колокольне Николаевского Собора в Калязине, реновации территорий Базарной площади и улицы Советская в Торопце и благоустройства и развития территорий городской площади и площади Ленина в Бологое.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях реализует Минстрой России по поручению Президента Владимира Путина.

В 2019 году одним из победителей конкурса стал город Старица. Проект по благоустройству набережной на территории Городища будет реализован в этом году. Общий объём средств, предусмотренных на проектные и строительные работы, составляет 40 млн рублей.

В Удомле при федеральной поддержке будет благоустроена парковая зона по улице Венецианова. На эти цели направлено 75 млн рублей. Планируется, что оба проекта будут завершены осенью 2020 года.

Федеральные средства в объеме 70 млн рублей также получил город Конаково. Там проведут благоустройство набережной с максимальным сохранение природного ландшафта. В рамках проекта планируется обустройство автостоянки, пешеходных и велодорожек, озеленение территории, включая посадку плодового сада, а также обустройство освещения и установка уникальных архитектурных сооружений и малых архитектурных форм. Проведение конкурентных процедур по выбору подрядчика намечено на осень этого года. Завершение работ – 2021 год.

В 2019-м были успешно реализованы проекты благоустройства в Осташкове и Торжке. Эти города также стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Торжке проведена реновация нижней части парка культура и отдыха, в Осташкове благоустроена улица Евстафьевская.

Пресс-служба Правительства Тверской области