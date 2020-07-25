Молодые семьи Тверской области на Всероссийском форуме смогут обсудить вопросы психологии, образования и другие темы

Стартовала регистрация на Всероссийский форум молодых семей, который пройдет с 12 по 19 сентября 2020 года. В этом году мероприятие для предупреждения распространения коронавирусной инфекции организовано в онлайн-формате.

Участников форума ожидает интенсивная программа, состоящая из трех треков: личностного, социального и общеобразовательного. Будут предложены различные направления – образование и психология, семья как бренд, самоопределение для подростков, вопросы формирования сообщества молодых семей, роли НКО в современном мире и другие.

В рамках форума также состоятся открытые вебинары с психологами, врачами, представителями духовенства, политиками.

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Подробная информация о мероприятии представлена на платформе-путеводителе «Молодая семья онлайн». Зарегистрироваться на форум можно до 16 августа через информационную систему АИС «Молодежь России».

Форум организован в рамках национального проекта «Демография» Федеральным агентством по делам молодежи, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия – страна возможностей».

Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства. Родители Верхневолжья являются получателями как федеральных, так и региональных мер.

В числе ключевых направлений – выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, единовременная финансовая помощь на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

Поддержка также обеспечена гражданам с детьми, оставшимся без работы. С 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет. С 1 июля действует новая региональная мера – выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области