Игорь Руденя поздравил жителей Селижаровского района с 91-летием родного края

25 июля 91 год отмечает Селижаровский район Тверской области. С праздником жителей муниципального образования поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш край хранит уникальные природные богатства, славится выдающимся историко-культурным и духовным наследием, трудолюбием жителей. Жемчужиной селижаровской земли, уже почти 500 лет известной всему православному миру, является Оковецкий источник», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Сегодня в районе реализуются проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы, развивается дорожное строительство, улучшается туристский потенциал. Все это открывает перед землей новые перспективы, подчеркнул Губернатор.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия 25 июля, посвящённые Дню Селижаровского района, проходят в режиме онлайн. На https://vk.com/club196387740 с 11:00 проходит конкурс детского рисунка «Родные просторы». На https://vk.com/club145524441 представлен фильм о Селижаровском крае. Здесь же в 15:00 можно будет присоединиться к квест-игре «Посад Селижарово», в 15:30 – к книжной экскурсии «Край, где прописано сердце моё».

На странице https://vk.com/club178997603 в 11:00 начнется театрализованная программа для детей «Малыш и Карлсон», в 12:00 – торжественное открытие праздника с музыкальным поздравлением. В 17:00 запланирована трансляция фестиваля «Когда душа поёт».

Также откроется музейная рубрика «Интересные факты из истории Селижаровского района», стартует конкурс на лучший слоган о Селижарове, мероприятия доступны на https://vk.com/id292715557.

Районный Дом культуры запланировал с 12:00 до 14:00 награждение победителей конкурсов на лучшее оформление именного торта «У района день рождения», лучшее авторское произведение о родном крае и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области