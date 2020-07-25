В Тверской области утверждены границы ещё четырёх особо охраняемых природных территорий

В Верхневолжье продолжается работа по утверждению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос об утверждении границ ещё четырёх таких территорий.

Тверская область обладает уникальной природной экосистемой. Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима таких территорий.

Утверждены границы государственных природных заказников «Муравьиный заказник Полновский» в Осташковском городской округе (150 га) и «Заборовский» в Пеновском муниципальном округе (1260 га), а также памятников природы «Парк Зайковский» (10 га) и «Парк Горковский» (12 га) в Кувшиновском районе.

Там запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Так, на территории государственного природного заказника «Муравьиный заказник Полновский» располагается более 250 муравейников. Основную массу муравейников составляют северные лесные муравьи.

Болотный массив заказник «Заборовский» имеет значительные размеры, характеризуется разнообразием болотных ассоциаций. Отмечен высокий уровень видового богатства сосудистых растений, мохообразных и лишайников.

«Парк Горковский», который имеет статус «памятника природы», заложен в 1780-е годы, и расширялся в конце 18 века. Основные породы парка - старовозрастные липы и ели.

«Парк Зайковский» заложен в 19 веке. На его территории произрастают кедр, пихта, голубая ель, клены, лиственницы, ясень, дуб, вяз, липа, тополь, разнообразные виды кустарников.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет обеспечить проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области