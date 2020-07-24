Святыни осташковской земли посетили в Тверской области Губернатор Игорь Руденя и глава Ростуризма Зарина Догузова

24 июля, в Ольгин день, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетили Ольгинский женский монастырь в деревне Волговерховье в Осташковском городском округе.

Глава региона подчеркнул символичность посещения обители в День святой Ольги.

Игорь Руденя и Зарина Догузова в рамках рабочей поездки главы Ростуризма в регион также побывали на истоке Волги, расположенном рядом с монастырем, и в Нило-Столобенской пустыни.

Ранее Игорь Руденя и Зарина Догузова осмотрели объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе и в Твери.

«Кластер «Волжское море» имеет очень большие перспективы развития. В первую очередь мы начали с транспортной доступности – это мосты, автомобильные дороги, возможность организовывать яхтенное судоходство. Транспортно-пересадочный узел даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до «большой воды», – отметил Игорь Руденя.

«Туристический потенциал Тверской области огромен. Уже сейчас это «туристический магнит», – сказала Зарина Догузова. – На три года в нашей программе заложено почти 1,3 млрд рублей по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры. Но важно создавать не только инфраструктуру, но и объекты туристического притяжения».

Осташковский городской округ, с древними святынями, озером Селигер, уникальной природой, – не менее привлекательная для туристов территория. Тверская область заявила на Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма новый проект туристско-рекреационного кластера «Селигерия».

«Селигерия» предполагает открытие в Тверской области природного парка и развитие инфраструктуры возле главных туристических доминант Пеновского муниципального и Осташковского городского округов – истоков Волги и Западной Двины, у острова Хачин, храма Рождества Иоанна Предтечи (Ширков погост).

Создание ТРК «Селигерия» позволит популяризировать у туристов осташковское направление, исток Волги, стимулировать увеличение туристских потоков и создание необходимой инфраструктуры на правом берегу реки, обеспечить удобный доступ к посещению истока Западной Двины.

Проект предполагает организацию сплавных маршрутов по рекам Кудь и Руна, водных маршрутов по озерам Вселуг и Стерж в Волговерховье, восстановление части исторического пути «Из Варяг в Греки», путешествие на sup и каяках на Малый Соловецкий остров, являющийся природным памятником, к Ширкову погосту.

Запланировано создание современных гостиничных комплексов и кемпингов, комфортной инфраструктуры и других объектов туристского притяжения, которые сделают «Селигерию» местом круглогодичного отдыха.

Туристы смогут выбрать условия для отдыха, непосредственно приближенные к природным, либо предпочесть размещение с повышенным комфортом в коттеджах или гостиницах. Реализация этих планов позволит создать дополнительные рабочие места, расширит возможности для развития малого бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области