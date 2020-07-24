Игорь Руденя: транспортно-пересадочный узел в Завидово позволит в течение часа напрямую добираться из столицы до Московского моря

Одним из ключевых объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе станет транспортно-пересадочный узел. Ход работ на объекте 24 июля проинспектировали Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Кластер «Волжское море» имеет очень большие перспективы развития. В первую очередь мы начали с транспортной доступности – это мосты, автомобильные дороги, возможность организовывать яхтенное судоходство. Транспортно-пересадочный узел даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до «большой воды», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Выполнение работ по строительству комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша началось в 2020 году. Государственный контракт был заключен между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией, определённой по результатам торгов, ООО «ДСК».

В настоящее время строительство транспортно-пересадочного узла ведётся в соответствии с утвержденным графиком. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

График производства работ рассчитан на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала.

В рамках инвестпроекта также предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

В настоящее время в Конаковском районе завершено строительство одного из объектов кластера - пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино. Объект открыли Игорь Руденя и Зарина Догузова.

«Туристический потенциал Тверской области огромен. Уже сейчас это «туристический магнит». На три года в нашей программе заложено почти 1,3 млрд рублей по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры. Но важно не только строить обеспечивающую инфраструктуру, необходимо создавать объекты туристического притяжения. И мы впервые планируем запустить такие программы поддержки, в частности по субсидированию процентной ставки на строительство новых гостиниц. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов», - сказала Зарина Догузова.

Губернатор Игорь Руденя и глава Ростуризма в рамках визита в Конаковский район ознакомились с функционированием гостиницы «Ямская», которая была открыта на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в 2018 году.

Она состоит из двух корпусов и располагается на территории благоустроенного парка «Ямской лес». Архитектура здания выдержана в стилистике XIX века, с элементами традиционной тверской домовой резьбы. Рядом находятся яхт-клуб, диск-гольф парк, рыболовный клуб и другие объекты, вблизи пролегают пешеходные и велосипедные дорожки.

Также в рамках рабочей поездки в Тверскую область запланировано посещение ряда туристических объектов Твери и Осташковского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области