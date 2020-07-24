Зарина Догузова в Тверской области рассказала о новом проекте Ростуризма по кэшбэку за туристические поездки по России

Тверская область станет участником программы возврата средств туристам, путешествующим по регионам России. О старте новой программы рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе совместной с губернатором Игорем Руденей рабочей поездки по туробъектам региона.

«Ключевая задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром – обеспечить доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан. Мы уже запустили немало новых уникальных направлений по доступным ценам. Сейчас расширяем программу. Туристический кэшбэк, или возврат части средств туристам – это новый проект, ранее мы ничего подобного в туризме не делали», – сообщила Зарина Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, изначально гражданам предложено около 2 миллионов самых разных туров по всей стране по доступным ценам, теперь же туристы смогут получить выгоду от приобретения тура, вернув часть денег на карту спустя небольшое время после покупки тура.

«Мы включили в проект не только Тверскую область, вся страна может принять в нем участие. Решили не ограничивать туристов в их желании путешествовать по стране, не ограничивать регионы в желании участвовать в проекте. О дате начала проекта объявим чуть позже, в августе. С самого старта акции и до конца года это могут быть самые разные туры по всей стране, начиная от пляжного отдыха, культурно-познавательного и других видов туризма», – сказала Зарина Догузова.

Одним из привлекательных для туристов направлений в России является Конаковский район Тверской области. Сейчас в Завидово развивается круглогодичный курорт, объекты кластера «Волжское море».

«Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

С августа 2020 года туристам, которые купили тур на путешествие по Тверской области, будет возвращена часть потраченных средств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июля во время выступления перед депутатами в Госдуме. Целью акции является стимулирование туристических поездок внутри России.

По предварительной информации, кроме Верхневолжья, в список вошли еще 44 региона: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, а также Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Югра, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.