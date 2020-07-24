Игорь Руденя и Зарина Догузова в Конаковском районе открыли новый пешеходный мост через реку Дойбица в рамках кластера «Волжское море»

24 июля в Конаковом районе Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова открыли новый пешеходный мост через реку Дойбица. Объект был построен в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».

«Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать», – сказал Игорь Руденя.

«На три года у нас заложено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей по программе, обеспечивающей строительство инфраструктуры – дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через Дойбицу», – подчеркнула Зарина Догузова.

Вся работа на объекте была завершена равно за год и сейчас мост готов к эксплуатации. Его пролетные строения сделаны из композитных материалов – они более долговечны, экологичны и износостойки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены из брусчатки, а покрытие на самом мосту обеспечит беспрепятственное движение маломобильных людей. Мост имеет пять пролетов, его длинна – более 145 м, а ширина –2,5 м.

Для строительства моста через реку Дойбица областное Правительство выделило из бюджета около 200 млн рублей. Объект сдан в эксплуатацию, а его гарантийный срок составит 10 лет.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

Ключевым объектом кластера «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами. Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.

В рамках заключенного соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительством Тверской области планируется создание обеспечивающей инфраструктуры рекреационного кластера «Волжское море». Один из таких объектов – станция водоподготовки и водозаборный узел близ деревни Шоша Конаковского района. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 45 млн рублей. Станция обеспечит водоснабжением новые проекты туристической инфраструктуры в Конаковском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области