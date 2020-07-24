Порядка 50 спортсменов примут участие в соревнованиях по парусному спорту в столице Верхневолжья

25 и 26 июля 2020 года в Твери в акватории реки Волги и в устье реки Тверца состоится традиционное областное спортивно-массовое мероприятие «Открытие Сезона», которое в этом году приурочено к 250-летию Чесменского сражения.

В соревнованиях по парусному спорту примут участие около 50 спортсменов из Твери, города Кимры, Конаковского района.

«Подобные соревнования – это всегда яркие события, которые способствуют популяризации водных видов спорта, приобщению молодежи к здоровому образу жизни», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Выбирать лучших будут в двух возрастных группах (юноши, девушки до 16 лет и до 19 лет) в следующих классах яхт: «Оптимист» и «Луч-радиал».

Мероприятие организовано комитетом по физической культуре и спорту Тверской области совместно с Тверским отделением «Федерация парусного спорта» и СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой.

Торжественное открытие соревнований состоится 25 июля в 10:00. Начало гонок в 11:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области