В Калининской ЦРБ вводят новый компьютерный томограф

Проведение ремонта и монтажных работ для установки в 2020 году нового оборудования в учреждениях здравоохранения Тверской области рассмотрено на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Финансирование мероприятий предусмотрено в рамках мобилизации региональной системы здравоохранения для профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. По разным направлениям выделяется более 41,8 млн рублей.

Бюджетные средства направляют на ремонтные работы в детской областной клинической больнице для расширения инфекционного коечного фонда. Ремонт также проведен в Калининской центральной районной клинической больнице для ввода в работу компьютерного томографа. В областной клинической больнице отремонтируют магнитно-резонансный томограф. Кроме того, финансы направят на проведение лабораторных исследований на коронавирус в Центре имени В.П. Аваева.

Итоги работы в 2019 году в сфере здравоохранения Верхневолжья представил Губернатор Игорь Руденя, выступая 23 июля с отчетом в Законодательном Собрании Тверской области. В общей сложности ремонтные работы в прошлом году были проведены в 50 учреждениях здравоохранения для детского и взрослого населения.

В медицинские организации также поставлены 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 2 компьютерных томографа, электрокардиографы, аппараты УЗИ, система нейрохирургической навигации. В детские учреждения закуплены рентгеновские комплексы, эндоскопические системы, другое современное оборудование. За счёт федерального бюджета в Тверскую область поставлено 16 автомобилей скорой медицинской помощи.

В развитии детского здравоохранения главным событием 2019 года стало завершение строительства поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. В настоящее время ведётся проектирование новых детских поликлиник в городах Кимры, Торжок и Тверь.

Также в 2019-м было завершено проектирование Детской областной клинической больницы. В текущем году с государственной компанией «Ростех» заключён контракт, началось строительство комплекса.