Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма откроют на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса

На базе Тверской колледжа транспорта и сервиса откроют Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Вопрос вошел в повестку заседания Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Такие центры создаются в регионах страны по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реализации просветительских программ в сфере безопасности дорожного движения.

Игорь Руденя назвал это направление важным в образовательном и воспитательном процессах детей. При этом Губернатор подчеркнул – необходимо продумать вопрос о подготовке квалифицированных специалистов для обучения ребят.

В Центре профилактики детского дорожно-транспортного травматизма запланированы занятия, посвященные правилам поведения на дорогах, оказанию первой помощи при ДТП. Мероприятия охватят самую широкую аудиторию, включая ребят дошкольного возраста, студентов колледжей.

На площадке Центра будет реализовано несколько образовательных модулей: «Юный пешеход», «Пассажир», «Велосипедист», «Первая помощь», «Пешеходы», «Двухколесный транспорт», «Пассажиры», «Юные водители». Обучение будет проходить в форматах семинаров, круглых столов, конференций. Планируется также создать передвижную «Лабораторию безопасности», использовать в работе макеты техники и транспорта, манекены и другое оборудование для отработки на практике навыков и знаний.

Всего с 2020 по 2020 годы на создание и оборудование Центра в Тверской области предусмотрено порядка 8 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области