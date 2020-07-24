В школах Тверской области в новом учебном году пройдут торжественные линейки

Во время прямого эфира на телеканал «Россия 24 Тверь» Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о том, как будут работать объекты отрасли образования в регионе с началом нового учебного года.

«Моя позиция такова: дистанционное обучение возможно лишь как дополнительное средство, но стандартная школьная программа должна изучаться в очном формате», – отметил глава региона.

Дистанционное обучение – это вынужденная и временная мера, принятая в условиях распространения коронавирусной инфекции для сохранения здоровья наших детей, педагогов и родителей, также подчеркнул Игорь Руденя. В настоящее время ограничения на посещение образовательных учреждений сняты. Планируется, что традиционные линейки на 1 сентября состоятся, но пройдут для каждого класса отдельно

Еще одной темой, затронутой в ходе прямого эфира, стала кампания по сдаче единого государственного экзамена. В этом году в Тверской области на высший балл экзамен сдали в два раза больше школьников. По первым пяти предметам – это литература, информатика, география, русский язык и математика – тех, кто получил по 100 баллов за экзамен больше, чем за всю экзаменационную кампанию прошлого года. Кроме того, более 2500 выпускников отметились результатом более 80 баллов – это значит, что свыше четверти сдали ЕГЭ на твердую пятёрку.

Окончательные итоги сдачи ЕГЭ будут известны 3 августа, после чего школьники смогут подавать заявления в высшие и средние учебные заведения региона. Благодаря указу Президента России Владимира Путина в ВУЗах Верхневолжья было увеличено количество число бюджетных мест.

«Для нас это очень актуально в части образования, медицины, в области точных наук. Президент России сегодня обеспечил достаточный объем финансирования, мы, как регионы, дофинансируем федеральную систему, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь получала высшее образование и оставалась работать в региональном сегменте экономики», – подчеркнул Игорь Руденя.

Только по целевому набору в текущем году в высшие учебные заведения области смогут поступить более 540 выпускников, в том числе впервые в Тверском государственном медицинском университете выделено около 200 мест по целевому набору.

Кроме того, Правительством Тверской области были сформулированы и направленны в Министерство образования России предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах Верхневолжья на 2021– 2022 учебный год. В список вошли наиболее востребованные для региона специальности в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и инженерно-технических направлений, в сфере образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области