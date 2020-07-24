Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о главных событиях в жизни Верхневолжья

23 июля Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Главными темами стали ежегодный отчет главы региона перед Законодательным Собранием Тверской области, возобновление работы предприятий и восстановление экономики, текущая ситуация с коронавирусной инфекцией, подготовка к новому учебному году.

Игорь Руденя назвал ключевые направления, представленные в отчете перед депутатским корпусом, – реализация национальных проектов, повышение уровня жизни населения Верхневолжья, открытие новых учреждений образования, ремонт объектов здравоохранения, приведение в порядок дорожной сети, модернизация ЖКХ и транспортной системы.

«Национальные проекты – это новая страница экономической истории нашей страны. По инициативе Президента Владимира Путина сформировано 11 проектов с конкретными показателями, в их рамках 51 региональный проект успешно реализуется на территории Верхневолжья. Благодаря этому мы получили дополнительные ресурсы – более 10 млрд рублей. Ключевые направления – развитие инфраструктуры, жилищного строительства, демографии, образования, здравоохранения, IT-технологий», – отметил Игорь Руденя.

В экономике в текущей ситуации были приняты меры для того, чтобы системообразующие промышленные предприятия и агропромышленный комплекс продолжил работу. В течение предыдущих четырёх лет регион вышел на устойчивую положительную динамику развития этих отраслей. Существенно возросли объёмы производства, в том числе в АПК – зерна, картофеля и льноволокна.

Отдельное внимание в разговоре уделено именно развитию льноводства. Минсельхоз России включил наш регион в число 10 приоритетных субъектов страны для выращивания льна-долгунца. Расширяются посевные площади культуры, существенно расширены меры поддержки отрасли.

В регионе в целом активно работают ключевые институты поддержки субъектов экономики, включая Фонд развития промышленности и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области. Сейчас объём федеральной и региональной поддержки региональной экономики составляет около 6 млрд рублей.

В настоящий момент в регионе открыто 99,7% экономики. В том числе сняты ограничения по ряду предприятий малого и среднего бизнеса – кинотеатров, частных медцентров и других объектов. Это решение принято в связи с позитивными тенденциями в эпидемиологической ситуации. С середины июня количество пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Тверской области снижается. В регионе сохранен госпитальный инфекционный фонд на 2051 койку, при этом занято 30%. Принято решение осуществить поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в медучреждениях, ранее задействованных в работе по противодействию коронавирусной инфекции.

В привычном, очном формате обучения планируется возобновить работу школ Тверской области с 1 сентября. В настоящее время ограничения на посещение образовательных учреждений сняты.

Несмотря на эпидобстановку, успешно идет сдача ЕГЭ в регионе. В этом году по первым пяти предметам – это литература, информатика, география, русский язык и математика – больше стобалльников, чем за всю экзаменационную кампанию прошлого года. В этом году таких ребят уже 76, в 2019 их было 46. В Минобрнауки России также направлены предложения от региона по увеличению числа бюджетных мест в вузах.

Игорь Руденя рассказал в прямом эфире о планируемых инфраструктурных проектах. В дорожной сфере это реконструкции Бежецкого, Старицкого шоссе. Одновременно до конца следующего года планируется разработать проекты вылетных магистралей на Бежецк и Кимры. Важнейшие объекты – Западный мост, северный обход города Твери. Компания «Автодор» уже в следующем году планирует начать строительство.

Организация пассажирских перевозок ведется с учетом мнения жителей Твери и Калининского района. Так, по просьбам тверитян принято решение о повышении качества работы 19-го маршрута в областном центре – уже с понедельника он начнет ходить по новому расписанию с сокращенным интервалом.

Также Игорь Руденя сообщил о планах по дальнейшему развитии городской и рекреационной среды, включая ОЭЗ «Завидово», с участием госкорпорации ВЭБ.РФ. «Завидово» глава региона считает одним из ключевых и актуальных проектов в туризме с учетом роста в 2019 году турпотока в Верхневолжье до 1,7 миллиона человек.

Кроме того, речь шла о транспортной доступности Ржевского мемориала, открытого 30 июня с участием Президента Владимира Путина. Только за три недели с момента открытия мемориал посетили более 60 тысяч человек. Для организации транспортного сообщения разрабатываются автобусные маршруты.

Пресс-служба Правительства Тверской области