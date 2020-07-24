Игорь Руденя: национальные проекты – это новая страница в экономической истории нашей страны

23 июля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы. Разговор начался с главного события этого дня – выступления главы региона перед депутатами Законодательного Собрания региона с отчётом о работе областного Правительства в 2019 году.

Магистральной темой стала реализация национальных проектов как старт масштабных преобразований в экономике, образовании, здравоохранении и других сферах. Эта работа направлена на улучшение качества жизни в Верхневолжье.

«Национальные проекты – это новая страница экономической истории нашей страны. По инициативе Президента Владимира Путина сформировано 11 проектов с конкретными показателями, в их рамках 51 региональный проект успешно реализуется в регионе. Благодаря этому мы получили дополнительные ресурсы – более 10 млрд рублей. Ключевые направления – развитие инфраструктуры, жилищного строительства, демографии, образования, здравоохранения, IT-технологий», – отметил Игорь Руденя.

При этом Губернатор подчеркнул приоритетную задачу – обеспечение контроля за реализацией каждого этапа при реализации проектов по ремонту дорог, газификации, капитальному ремонту домов и другим.

Благодаря реализации национальных проектов в 2019 году в 1,5 раза увеличены объёмы ремонта автомобильных дорог в регионе. Всего в нормативное состояние приведено 476 км. В текущем году дорожные работы начаты уже с 1 апреля. На сегодня отремонтировано 139 км – 90% от запланированных объемов на 2020 год работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Особое внимание в рамках нацпроектов уделено демографии, комплексной поддержке семей с детьми. Впервые за долгое время в Тверской области в 2019 году завершено строительство сразу нескольких социальных объектов: двух школ и детской поликлиники в городе Твери, детских садов в Старице и Лихославльском районе.

На федеральном и региональном уровнях принят комплекс новых мер поддержки многодетных и молодых семей, от подарочных наборов для новорождённых до субсидий на транспортные средства и погашение ипотеки.

В здравоохранении закуплено более 70 единиц современного медицинского оборудования для диагностирования и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Проведены ремонтные работы в 50 учреждениях.

В экономике переформатирована вся региональная система поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инвестиционных проектов. Открыт центр «Мой бизнес», расширена система кредитования, приняты законы о льготной системе налогообложения, инновационно-промышленных и экотехнопарках.

Начато создание кластера инновационного транспортного машиностроения, промышленных технопарков КСК и Боровлёво-3, особой экономической зоны «Эммаусс». В туризме началась практическая реализация кластера «Волжское море». В первую очередь, это новые рабочие места для местных жителей.

В рамках национальных проектов обеспечена модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Твери. Также проведена большая работа по внедрению новой модели общественного транспорта в городе Твери и Калининском районе.

21 июля Президент подписал Указ, в котором закреплены цели национального развития страны на ближайшие десять лет, на период до 2030 года. Такими целями являются сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

До 30 октября Правительством РФ будут скорректированы национальные проекты. В Тверской области поставлена задача обеспечить максимально возможное участие региона во всех направлениях обновлённых нацпроектов. В том числе по поддержке старшего поколения, семей с детьми.

Пресс-служба Правительства Тверской области