С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ!

Во вторник, 21 июля круглую дату отметил генеральный директор АО «Конаковский завод стальных конструкций», Почетный энергетик России, Почетный гражданин г. Конаково, председатель комиссии по промышленности и предпринимательству Общественного совета Конаковского района, победитель муниципального конкурса «Человек года Конаковского района», настоящий патриот родного края Александр Павлович ШИНКАРЕНКО.



Почти полвека своей жизни он отдал Конаковскому заводу стальных конструкций – крупнейшему предприятию в России, основная продукция которого - различные опоры линий электропередач и строительные конструкции для энергетического комплекса. Он начинал в 70-е начальником автоколонны ЗСК, продолжил заместителем генерального директора, а в 2000 году коллектив доверил ему высшую руководящую должность – он стал генеральным директором ОАО «Энергостальконструкция». И он этот выбор полностью оправдал.

На рубеже столетий ЗСК находился на грани банкротства. Многие уже предрекали ему печальное будущее знаменитого фаянсового завода, ЗМИ, и других предприятий, чья производственная биография закончилась, не пережив бури в условиях становления рыночных отношений. Но вставший у руля гибнувшего ЗСК А.П.Шинкаренко сумел резко изменить его судьбу. Благодаря воле генерального директора, его умению четко видеть перспективы завод превратился в современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, использующее самые передовые технологии. Продукция с маркой КЗСК пользуется особым спросом и отмечена Российским знаком качества.

Сегодня на заводе трудятся более 600 человек, зарплата – одна из самых высоких в регионе, как принято говорить «полный соцпакет» и даже больше: имеется собственный культурно-досуговый центр – концертный зал «Дом музыки», сохраняется подсобное хозяйство, доступное и качественное питание в столовой – тоже редкость по нынешним временам. В общем, предприятие можно назвать образцовым. В январе прошлого года завод отметил пятидесятилетие и к этой дате Александр Павлович при поддержке трудового коллектива официально вернул ему его историческое название – «Конаковский завод стальных конструкций»

А.П.Шинкаренко - автор юбилейной книги про завод «Без фанфар и барабанов», идейный вдохновитель и меценат издания «Далекое – близкое», которое рассказывает о предтече Конаковского района - городе Корчеве, затопленном в 1936 году, откуда родом его предки. Именно эта любовь к родному краю и трепетное отношение к прошлому делает этого человека настоящим гражданином малой родины и патриотом своей страны.

Поводя итог, хочется сказать: на все хватает энергии Александра Павловича! И не так много, к сожалению, у нас таких руководителей. И тем ценнее его вклад в жизнь города и района, области да и всей страны в целом.

С круглой датой вас, Александр Павлович! Крепкого вам здоровья, понимающих людей на жизненном пути, умных и ответственных подчиненных! Благополучия вашим родным и друзьям! И дальнейшего успешного руководства лучшим предприятием отрасли в районе и области! А предприятию в целом – дальнейшего плодотворного развития и как можно больше выгодных заказов!